Tokyo: le Nikkei finit en très légère hausse

mercredi, 14.12.2016

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a aligné mercredi une septième séance positive d'affilée, finissant en légère hausse de 0,02% après l'annonce de résultats bien orientés de l'enquête Tankan sur la confiance à court terme des entreprises japonaises et dans l'attente des décisions du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).



La montée mardi des valeurs à Wall Street à un niveau inédit incite à un relatif optimisme les investisseurs à Tokyo qui restent néanmoins prudents.



A l'issue des échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a pris 3,09 points à 19.253,61 points, un nouveau sommet en près d'un an et donc un nouveau record pour 2016.



L'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a au contraire cédé 0,10% (-1,56 point) à 1538,69 points.



Sur le volet des monnaies, le dollar se repliait autour de 115,18 yens, contre 115,37 yens mardi à la fermeture de la place tokyoïte, un mouvement qui tend à inciter les investisseurs à revendre une partie des titres de groupes exportateurs. L'euro valait autour de 122,60 yens, contre 122,66 yens. - (awp)