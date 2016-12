Les prix de la construction se replient en octobre

jeudi, 22.12.2016

L'indice des prix de la construction a reculé de 0,5% à 99,0 points en octobre comparé à avril, a annoncé jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS). La baisse "est le reflet d'une diminution des prix dans le bâtiment et d'une légère hausse dans le génie civil", ont précisé les statisticiens.



En rythme annuel, les prix de la construction ont baissé de 1,0%, a ajouté l'OFS dans un communiqué.



Les prix se sont repliés dans toutes les grandes régions, sauf à Zurich où les tarifs sont restés stables. Le fléchissement le plus important est enregistré pour la Suisse orientale avec -1,3%.



La progression dans le génie civil s'explique par une augmentation des prix de quasiment l'ensemble des travaux. Les honoraires des ingénieurs ont par contre diminué. La région lémanique et le Tessin présentent la plus importante baisse de prix (-1,4% chacune), alors que la Suisse orientale enregistre la plus forte augmentation (+2,8%). - (awp)