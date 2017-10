Les prix à la production et l'importation augmentent en septembre

vendredi, 13.10.2017

L'indice des prix à la production et à l'importation (PPI) en Suisse a augmenté en septembre de 0,5% sur un mois à 100,5 points, et pris 0,8% en comparaison annuelle.

L'OFS souligne aussi que l'avancée des prix des produits pétroliers, des véhicules automobiles, du lait cru ainsi que des autres produits alimentaires durant la période sous revue.(Keystone)

L'indice des prix à la production et à l'importation (PPI) en Suisse a augmenté en septembre de 0,5% sur un mois à 100,5 points, et pris 0,8% en comparaison annuelle, indique vendredi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

De manière détaillé, la progression de l'indice des prix à la production (+0,4%) par rapport au mois précédent est due notamment à la hausse des prix de la ferraille, selon le communiqué. L'OFS souligne aussi que l'avancée des prix des produits pétroliers, des métaux et produits semi-finis en métaux, des véhicules automobiles et composants de véhicules, du lait cru ainsi que des autres produits alimentaires durant la période sous revue.

Pour l'indice des prix à l'importation, en augmentation de 0,8% sur un mois, l'augmentation des prix du pétrole explique surtout la progression de l'indice. Par ailleurs les métaux non ferreux et les produits en métaux non ferreux, les hydrocarbures, le fer brut, l'acier, l'habillement, les textiles, les véhicules automobiles et composants de véhicules, ainsi que le cuir, les produits en cuir et les chaussures ont également vu leur prix s'étoffer.(awp)