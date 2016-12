Indice des prix à la production et à l'importation en modeste hausse sur un mois

mercredi, 14.12.2016

L'indice des prix à la production et à l'importation en Suisse compilé par l'Office fédéral de la statistique (OFS) affiche en novembre une progression de 0,1% sur un mois, à 99,9 points. Sur un an, le recul de reste de 0,6%, précise le compte-rendu périodique publié mercredi.



Le renchérissement des prix à la production sur un mois est attribué principalement à la hausse du prix de la ferraille, ainsi que dans une moindre mesure des produits pétroliers et pharmaceutiques de base. Les préparations pharmaceutiques en revanche sont devenues plus abordables.



Sur le front des importations, hydrocarbures et produits organiques de l'industrie chimique ont vu leurs prix s'affaisser, tout comme les légumes frais, les agrumes, les ordinateurs, les produits pharmaceutiques de base ou encore les matières plastiques de base. Carburants, métaux non ferreux et produits dérivés, mazout ou encore café vert par contre ont pris l'ascenseur. - (awp)