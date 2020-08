Les importations ont allégé les prix à la consommation en juillet

lundi, 03.08.2020

L'indice des prix à la consommation publié lundi par l'Office fédéral de la statistique (OFS) s'est établi à 101,2 points pendant la période sous revue, en recul de 0,2% sur un mois et de 0,9% sur un an.

L'évolution des prix à la consommation a aussi été marquée par des facteurs saisonniers comme les soldes sur les habits et les chaussures. (Keystone)

Les prix à la consommation se sont repliés de 0,2% en juillet sur un mois, sous l'effet de l'allègement de 0,7% des tarifs des produits importés. La facture pour les produits indigènes est demeurée stable sur la même période.

Les économistes consultés par AWP anticipaient en moyenne une stagnation d'un mois sur l'autre et une contraction de 1,3% en comparaison annuelle.

L'inflation sous-jacente - hors produits frais et saisonniers, énergie et carburants - s'est aussi inscrite en repli de 0,2% en glissement mensuelle, pour s'affaisser à 100,8 points. Sur un an, le renchérissement négatif atteint 0,4%.

L'évolution des prix à la consommation a aussi été marquée par des facteurs saisonniers comme les soldes sur les habits et les chaussures. Les communications sur le réseau mobile se sont aussi avérées moins onéreuses, au contraire des voyages à forfait internationaux et des billets d'avion.(awp)