Pas de renchérissement des prix en août sur un mois

jeudi, 03.09.2020

L'indice des prix à la consommation est demeuré stable en août. Une stabilité en comparaison mensuelle résultant de tendances contraires qui se sont compensées.

Les prix de l'habillement et des chaussures ont pris l'ascenseur.(Keystone)

L'indice des prix à la consommation (IPC) concocté par l'Office fédéral de la statistique (OFS) est demeuré stable en août en glissement mensuel à 101,2 points. Sur un an, le niveau des prix s'est par contre érodé de 0,9%, selon le rapport mensuel diffusé jeudi.



Les auteurs du rapport soulignent que cette stabilité en comparaison mensuelle résulte de tendance contraires qui se sont compensées. Les prix de l'habillement et des chaussures ont notamment pris l'ascenseur, tout comme les nuitées hôtelières et les communications sur le réseau mobile.



Les voyages aériens ou à forfait, de même que les loyers résidentiels, ont par contre pris la direction de la cave.(AWP)