Suisse: l'indice PMI cède du terrain en janvier à 54,6 points

mercredi, 01.02.2017

L'indice des directeurs d'achat (PMI) s'inscrit à 54,6 points. En-dessous des prévisions et au-dessus du seuil de croissance de 50 points.

La production s'est maintenue en zone de croissance pour le 16ème mois consécutif avec 57,0 points, soit un repli de 2,9 point par rapport au mois précédent.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour la Suisse a baissé de 1,6 point sur un mois en janvier pour clôturer à 54,6 points. Il s'est inscrit en-dessous des prévisions et au-dessus du seuil de croissance de 50 points, ont annoncé mardi procure.ch et Credit Suisse.



Les économistes interrogés par AWP avaient tablé sur un PMI entre 55,2 et 56,2 points.



La production s'est maintenue en zone de croissance pour le 16ème mois consécutif avec 57,0 points, soit un repli de 2,9 point par rapport au mois précédent.



Les carnets de commandes pleins laissent présager un bon début d'année, le sous-indice restant au niveau élevé de 55,2 points.



Les délais de livraison se sont encore allongés en janvier. Le sous-indice correspondant a gagné 0,3 point pour clôturer à 57,9 points.



La pression sur les prix est par contre de plus en plus perceptible: le sous-indice "prix d'achat" a progressé pour le septième mois consécutif et clôturé à 65,9 points, à son plus haut niveau depuis mars 2011. Les analystes s'attendent à une inflation positive de 0,5% cette année.



La situation sur le marché de l'emploi s'améliore lentement, le sous-indice correspondant atteignant de justesse le seuil de croissance avec 52,0 points, soit une hausse de 2,6 points par rapport au mois précédent. La part des entreprises qui créent des emplois (20%) n'a jamais été aussi élevée en cinq ans, mais 18% continuent cependant d'en supprimer. - (awp)