Record historique en 2016 pour l'indice des caisses de pensions de Credit Suisse

vendredi, 13.01.2017

L'indice des caisses de pensions de Credit Suisse a terminé l'année 2016 sur une valeur record de 159,91 points, sur une base de 100 points au début de l'année 2000. Durant le 4e trimestre, celui-ci s'est enrobé de 1,29 point ou 0,81%, indique la grande banque vendredi. Le mois de décembre s'est particulièrement révélé faste, avec une progression de 1,38%, contre -0,72% en octobre et +0,16 en novembre.



L'indice est calculé sur la base des performances brutes réalisées par les institutions suisses de prévoyance dont les valeurs patrimoniales sont conservées auprès de Credit Suisse.



La hausse constatée lors du dernier partiel est imputable aux actions étrangères (+0,92%) et suisses (+0,15%). Les placements alternatifs et l'immobilier se classent en troisième position, avec +0,13%. Au rayon des contributions négatives figurent les obligations en francs (-0,52%) et étrangères (-0,04%), ainsi que les hypothèques (-0,02%).



Toutes les classes d'actifs ont contribué au rendement, en particulier les actions étrangères (+1,58%), l'immobilier (+1,17%) et les obligations libellées en francs suisses (+0,43%), énumère Credit Suisse.



Le taux d'intérêt minimum LPP a progressé de 0,47 points (+0,31%) pour s'établir à 150,59 points. Les caisses de pension suisses ont dégagé un rendement supérieur de 0,50% à l'objectif LPP au 4e trimestre.



Au 31 décembre, l'indice CS présente un rendement annualisé de 2,80%, contre une rémunération minimale LPP annualisée de 2,44%. - (awp)