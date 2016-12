L'indicateur UBS de la consommation en hausse au mois de novembre

mercredi, 28.12.2016

L'indicateur de la consommation compilé par UBS a progressé de 1,39 à 1,43 point en novembre. 2017 devrait bien démarrer, même si des facteurs de ralentissement pèseront sur l'ensemble de l'année, a indiqué l'établissement bancaire mercredi.



L'indicateur a été soutenu par la solide progression du tourisme intérieur, illustrée par le rebond de 4,9% des nuitées hôtelières en octobre sur un an.



La tendance positive sur le marché de l'automobile observée le mois précédent s'est poursuivie en novembre, les nouvelles immatriculations ont ainsi progressé de 0,4% sur un an.



Le chiffre actuel de 1,43 point se situe dans la moyenne à long terme, ce qui suggère une croissance solide dans les prochains mois.



Néanmoins, la consommation privée devrait rester modérée en 2017 et ce, malgré un apaisement sur le marché de l'emploi. Pour la première fois depuis 2011, l'inflation retourne en terrain positif. La perte de pouvoir d'achat associée et les défis structurels posés au commerce de détail risquent d'entraver l'évolution de la consommation privée, estime UBS. - (awp)