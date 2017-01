Consommation: l'indicateur UBS monte à 1,50 point en décembre

mercredi, 25.01.2017

L'indicateur de consommation UBS a progressé à 1,50 de 1,45 point en décembre, poursuivant sur la tendance positive de l'automne et annonçant, selon le communiqué de mercredi, une croissance solide de la consommation en 2017. Durant le mois sous revue, l'indicateur a été porté par le nombre record de nouvelles immatriculations dans la branche automobile, de 8,2% sur un an.



Dans le commerce de détail, le pessimisme continue de prévaloir alors que le tourisme intérieur s'est maintenu au "robuste niveau" de novembre. Les nuitées d'hôtel ont augmenté de 0,9% sur un an. Les fortes chutes de neige survenues avant les vacances de ski suscitent l'espoir d'une saison satisfaisante.



Il ne faut toutefois pas compter sur un redressement durable du tourisme suisse, avertit UBS, car les effets négatifs du franc fort restent très importants et les désavantages qui en découlent par rapport à la concurrence européenne demeurent très importants aussi.



L'élargissement de l'offre hivernale du tourisme et les prévisions d'UBS d'un affaiblissement du franc face à l'euro, dont le cours devrait se situer nettement en dessus de 1,10 CHF/EUR dans les douze prochains mois, devrait favoriser le tourisme helvétique. - (awp)