Orell Füssli s’affirme dans la sécurité et l’éducation

mercredi, 23.09.2020

L’imprimeur des billets de banque de la BNS compte bénéficier des opportunités qu’offre notamment l’identification numérique, selon son CEO Daniel Link présent à Investora Zürich 2020.

Philippe Rey



Le groupe Orell Füssli dispose d'une solide situation financière. La BNS reste l'actionnaire de référence avec 33,3%. (Keystone)

L’entreprise Orell Füssli Holding opère dans des créneaux du futur: les documents de sécurité, l’identification et l’éducation. «La sécurité et l’éducation constituent deux méga-tendances clés du futur, à plus forte raison avec la digitalisation. La protection des données et de la sphère privée...