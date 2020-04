Le Conseil fédéral veut réformer l'impôt anticipé

vendredi, 03.04.2020

L'impôt anticipé et le droit de timbre de négociation portant préjudice au marché suisse des capitaux, le Conseil fédéral a mis vendredi en consultation une réforme de la loi.

Les investisseurs, à l'exception des personnes physiques domiciliées en Suisse, n'auront plus à payer l'impôt anticipé sur les revenus d'intérêts.(Keystone)

L'impôt anticipé et le droit de timbre de négociation portent préjudice au marché suisse des capitaux. De plus, le système de l'impôt anticipé en vigueur comporte des lacunes au niveau de sa fonction de garantie. Le Conseil fédéral veut rectifier le tir et a mis vendredi en consultation une réforme de la loi sur l'impôt anticipé. La consultation se termine le 10 juillet.



Les paiements d'intérêts sur les obligations d'entreprises suisses sont soumis à un impôt anticipé de 35 %. Les obligations suisses ne sont donc guère attrayantes pour la plupart des investisseurs, même si ces derniers ont droit au remboursement partiel ou intégral de l'impôt.

Les groupes de sociétés suisses contournent régulièrement l'impôt anticipé en émettant leurs obligations par l'entremise de sociétés étrangères. Le droit de timbre de négociation pèse aussi sur le négoce d'obligations.

Agent payeur

Pour parer à ces problèmes, le Conseil fédéral veut passer au principe de l'agent payeur et supprimer le droit de timbre de négociation sur les obligations suisses.



Actuellement, une société, comme Novartis ou Nestlé, qui émet une obligation, verse au fisc l'impôt anticipé (35%) prélevé sur les intérêts dont bénéficie le détenteur. Avec le nouveau principe, la société verserait tous les intérêts à cette personne et il reviendrait à la banque (agent payeur) de l'intéressé de prélever ou non l'impôt anticipé.



À la différence du débiteur, l'agent payeur connaît l'identité de l'investisseur. Il est par conséquent en mesure de prélever l'impôt anticipé uniquement dans les cas dans lesquels la fonction de garantie l'exige.

Marché renforcé

Les investisseurs, à l'exception des personnes physiques domiciliées en Suisse, n'auront plus à payer l'impôt anticipé sur les revenus d'intérêts. Cela renforcera le marché des capitaux de tiers. Les groupes de sociétés pourront émettre leurs obligations à partir de la Suisse sans obstacles dus à l'impôt anticipé. Il en ira de même pour les activités de financement interne des groupes.



Les agents payeurs seront techniquement à même de prélever l'impôt anticipé sur les rendements de titres étrangers également. L'imposition de ces derniers sera donc également garantie lorsque des personnes physiques domiciliées en Suisse déposeront des titres auprès d'une banque suisse.



Cette mesure comblera une importante lacune de la fonction de garantie de l'impôt anticipé et contribuera efficacement à la lutte contre la soustraction d'impôt en Suisse. La Confédération, les cantons et les communes en profiteront. Si l'agent payeur est domicilié à l'étranger, ce sera normalement l'échange international automatique de renseignements qui s'appliquera.

Attirer les investisseurs

Avec la réforme, il sera plus intéressant pour les investisseurs d'acheter des obligations suisses auprès de négociants en valeurs mobilières domiciliés en Suisse, en raison de la suppression du droit de timbre de négociation. Cela se traduira par une légère reprise des activités de gestion de titres et de fortune, estime le gouvernement.



Le nouvel impôt anticipé entraînera une diminution unique des recettes estimée à 750 millions francs. Sur le plan fédéral, elle sera couverte par des provisions constituées antérieurement et n'aura donc pas d'effet budgétaire.



Il faut aussi s'attendre à des diminutions récurrentes des recettes estimées à 165 millions de francs, compte tenu du niveau actuel des taux d'intérêt. Ces pertes seront supportées à hauteur de 90 % par la Confédération et à hauteur de 10 % par les cantons.



En revanche, du fait du comblement de la lacune dans la fonction de garantie, les recettes augmenteront de 35 millions de francs, selon les estimations. Quant à la suppression du droit de timbre de négociation sur les obligations suisses, elle entraînera une diminution des recettes estimée à 50 millions de francs pour la Confédération.(awp)