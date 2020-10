La crise du Covid a été un «crash test» grandeur nature pour la Suisse numérique

jeudi, 01.10.2020

L’IMD a publié ce jeudi son classement de la compétitivité numérique. L’occasion de discuter l’e-gouvernance, la santé numérique et la confiance des citoyens alors que la Suisse figure au sixième rang mondial, un cran plus bas qu’en 2019

Sophie Marenne



Imaginez une vaste simulation de crise des capacités numériques de la Suisse: une expérience sociale où chacun, pendant six semaines, ferait du télétravail. Plus de papier, plus de signature de contrat mais des identifiants et des processus d’affaires en ligne. «Voyons si le pays fonctionnerait...