Déchets radioactifs: pour l'IFSN, la Nagra doit bel et bien retenir trois sites

mercredi, 14.12.2016

L'IFSN recommande d'approfondir l'étude des domaines Jura-est (AG), versant nord des Lägern (AG/ZH) et Weinland zurichois en vue du stockage des déchets nucléaires en couches géologiques profondes. Elle finalisera son expertise basée sur les documents de la Nagra d'ici au printemps prochain.



La documentation remise par la Société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs (Nagra) sont "largement retraçables et solides", ont souligné mercredi l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) face aux médias réunis au siège de l'IFSN, à Brugg (AG).



Contrairement à la Nagra toutefois, l'IFSN en conclut qu'il n'est pas possible d'écarter le site du versant nord de la chaîne des Lägern, situé entre les cantons d'Argovie et de Zurich, comme l'avait proposé la Nagra. La base de données n'est pas encore suffisante pour en décider ainsi. Les études prévues lors de l'étape 3 devraient permettre d'y voir plus clair.



A l'origine, la Nagra voulait renoncer au nord des Lägern au même titre que les sites écartés du Südranden (SH), du pied sud du Jura (SO/AG) et du Wellenberg (NW). Raison invoquée: il serait impossible d'y installer un site de stockage à une profondeur de 700 mètres.



En 2015 déjà, l'IFSN avait estimé qu'il ne fallait pas retenir le critère de la profondeur à ce stade de l'étude. Après l'étude des documents de la Nagra, elle reste d'avis que la région argovienne du Bözberg (Jura-est), le versant nord des Lägern et le Weinland zurichois doivent être retenus pour la phase 3 des recherches.



DÉCISION DU CONSEIL FÉDÉRAL FIN 2018



Après la finalisation de l'expertise de l'IFSN dans quelques mois, il appartiendra à la Commission fédérale de la sécurité nucléaire et au Comité des cantons de donner leur avis. L'Office fédéral de l'énergie évaluera ensuite les recommandations. Fin 2017, l'ensemble des rapports, des expertises et des prises de position seront mis en consultation publique pendant trois mois.



Le Conseil fédéral devrait se prononcer d'ici à la fin 2018 sur l'achèvement de la phase 2 de la sélection des sites et déterminer les domaines d'implantation qui seront examinés de manière approfondie dans l'étape 3.



Si le gouvernement retient le Nord des Lägern, des analyses supplémentaires devraient y être réalisées. Pour éviter tout retard, la Nagra a d'ores et déjà commencé des mesures sismiques 3D et les travaux de planification pour les forages d'exploration, comme elle l'a fait pour les deux autres sites. - (awp)