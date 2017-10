Une nouvelle société de services informatiques dédiée aux PME

L’ICT manager de CISEL crée une société de services informatiques dédiée aux PME de moins de 50 employés sur le marché romand.

Pour Javier Pose, CEO de Make-it-simple, la nouvelle société permet d’apporter encore plus de proximité, de flexibilité et de réactivité aux clients.

ICT manager chez Cisel, Javier Pose a saisi l’opportunité de créer la société Make-it-simple SA. Basée dans les locaux de Cisel à Morges, cette dernière propose des services de gestion informatique, ainsi que les services Cloud et de hosting.



La création de Make-It-Simple s’inscrit dans une volonté commune de mieux répondre à un besoin mis en avant par les clients ne disposant pas de leur propre ressource IT en interne.

Pour Javier Pose, CEO, « la nouvelle société permet d’apporter encore plus de proximité, de flexibilité et de réactivité à nos clients. Maintenir dans notre offre les services Cloud de Cisel est important pour offrir des solutions adaptées et simples pour développer l’activité de nos clients ».



La nouvelle société a repris la gestion d’une vingtaine de clients de Cisel et emploie déjà quatre collaborateurs.



« Make-It-Simple s’est imposé pour Cisel de manière naturelle. Notre démarche vise à établir une collaboration solide et durable. Elle s’inscrit dans notre volonté de nous recentrer sur un segment de marché des PME romandes, tout en permettant aux clients de profiter des synergies et complémentarités découlant de cette nouvelle entité. Il ne s’agit pas de la création d’une spin-off, même si CISEL détient une participation au sein de la nouvelle société. » commente Nicolas Roch-Neirey, Directeur général de CISEL.



Les deux entités collaboreront activement ensemble en offrant des services communs, tels que les solutions Cloud ou de services managés.