L'Iata prévoit la délocalisation de 60 postes depuis Genève

vendredi, 27.01.2017

L'Association réitère son souhait de rester avec son siège exécutif à Genève à long terme, où elle regroupe environ 450 de ses quelque 1500 employés. Elle reste copropriétaire du Centre Swissair racheté récemment par l'aéroport de Genève.

L'Association internationale du transport aérien (Iata) prévoit de délocaliser 60 postes de Genève vers Montréal et Madrid. La faîtière commerciale de la branche lance un nouveau centre mondial sur les systèmes de règlement financier qui demande un aménagement.



La proposition est en consultation jusqu'à vendredi prochain. Son application est prévue en "deux phases", a affirmé vendredi à l'ats le vice-président de l'Iata en charge de la communication Anthony Concil, confirmant une information publiée en ligne par le quotidien Le Temps. La première aurait lieu dans les prochains mois et la seconde en 2018.



Selon une déclaration datée de mercredi, le centre mondial d'assistance aux clients devrait être entièrement opérationnel la même année dans les villes canadienne et espagnole mais aussi à Pékin et Singapour. Le dispositif sera étendu progressivement d'ici là avec les délocalisations.



"Nous ferons tout notre possible pour retenir" les employés concernés et les inciter à accepter ce déplacement, dit M. Concil. Les salaires seront établis sur la base du coût de la vie au Canada et en Espagne et des compensations sont prévues.



Mais il est difficile d'évaluer la réduction de revenus d'un salarié qui partirait à Madrid. "Les emplois seront différents", explique également M. Concil. Pour ceux qui refuseraient, des solutions seront recherchées et un plan social est souhaité en cas de licenciements.



Deux des cinq bureaux régions de l'Iata dans le monde contribueront également au lancement du nouveau centre. Le nombre total de collaborateurs ne sera pas réduit avec ce dispositif.



L'Association réitère son souhait de rester avec son siège exécutif à Genève à long terme, où elle regroupe environ 450 de ses quelque 1500 employés. Elle reste copropriétaire du Centre Swissair racheté récemment par l'aéroport de Genève.



L'Iata avait annoncé il y a moins de deux mois un probable bénéfice net record de 35,6 milliards de dollars (35,58 milliards de francs) pour l'industrie du transport aérien en 2016. Ce montant devrait diminuer à 29,8 milliards en 2017.



L'Iata rassemble 269 compagnies aériennes. En 2017, le nombre d'emplois associés à l'aviation atteindra une hausse de plus de 3% à plus de 69 millions. - (awp)