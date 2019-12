L'humeur des PME industrielles suisses se redresse de justesse

lundi, 02.12.2019

L'horizon semble se dégager légèrement pour les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur industriel en Suisse, selon le dernier indice des directeurs d'achat, publié par Raiffeisen.

La reprise est à mettre sur le compte des carnets de commandes.(Keystone)

L'indice des directeurs d'achat (PMI) publié par Raiffeisen s'est nettement redressé en novembre pour retrouver, de justesse, la zone d'expansion grâce à la vigueur des carnets de commandes.



L'indicateur publié mensuellement s'établit désormais à 50,3 points, après avoir plongé en octobre à 46,6 points, son plus bas niveau depuis son lancement, rappelle lundi la coopérative bancaire.



La reprise est à mettre sur le compte des carnets de commandes. "De 30%, la sous-composante en question représente la part la plus importante de l'indice, vu qu'elle revêt un caractère précurseur", d'après le communiqué. En novembre, elle s'est améliorée de façon significative à 51,5 points, contre 43,4 points le mois précédent.



La production (53,7 points contre 50) et les stocks de marchandises (53 points contre 44,9) ont également progressé. "Ces composantes ont à nouveau clôturé dans la zone d'expansion, signe que la demande a dépassé les attentes des PME en novembre".



La composante "délais de livraison" est restée stable (44,9 points contre 44,2), mais reste "nettement en dessous de 50 points". Cela laisse à penser, selon les experts de Raiffeisen, qu'il n'y a dans l'ensemble pas de problèmes de livraison et que les capacités ne sont que moyennement saturées.



En revanche, l'emploi a baissé pendant le mois sous revue, chutant à 47 points, quand il atteignait encore tout juste la zone d'expansion en octobre.(awp)