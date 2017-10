Les navettes automatisées relieront bientôt la vieille ville à la gare de Sion

L’exploitation des navettes sans chauffeur à Sion sera prolongée et même étendue. L’Office fédéral des routes (OFROU) a donné son feu vert pour rallonger l’itinéraire jusqu’à la gare de Sion.

Les deux navettes portant les noms de Valère et Tourbillon circuleront sur le nouveau parcours jusqu'à la gare le matin et l’après-midi à raison de plusieurs jours par semaine.

L’exploitation pilote des navettes jaunes sur la voie publique à Sion a débuté en juin 2016. La fin de la première phase était prévue pour le 31 octobre 2017 après plus de 16 mois de test. Au vu du succès rencontré, la Ville de Sion et CarPostal, en collaboration avec le Canton du Valais, ont décidé de prolonger le projet des SmartShuttles.

Afin d’acquérir de nouvelles expériences avec ces bus automatisés et d’offrir de nouveaux services, l’itinéraire sera rallongé jusqu’à la gare. «Actuellement, les navettes parcourent une boucle de 1,5 kilomètres dans la vieille ville. D’ici la fin de l’année, le raccordement à la gare de Sion doublera la distance du parcours» précise Philippe Varone, Président de Sion.

Ainsi, un service régulier de navettes sans chauffeur desservira une gare pour la première fois au monde.

Leur petit nom: Valère et Tourbillon

Les deux navettes portant les noms de Valère et Tourbillon circuleront sur le nouveau parcours le matin et l’après-midi à raison de plusieurs jours par semaine. L’utilisation reste gratuite et ouverte au public selon l’horaire à disposition des voyageurs sur l’application et la page Internet dédiée. Les partenaires se sont accordés à continuer l’exploitation au moins jusqu’à la fin de l’année 2018.

Jacques Melly, Président du Conseil d’État du Canton du Valais et Chef du Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement indique que «les instances fédérales et cantonales compétentes ont délivré les autorisations spéciales». Les navettes continueront d’être accompagnées par des conducteurs de sécurité qui surveillent leur fonctionnement et peuvent intervenir en cas de nécessité.



Premiers feux de circulation intelligents

Le parcours rallongé entre la vieille ville et la gare permettra de tester l’utilisation de ces bus automatisés sur des routes à plus forte fréquentation. Sur l’Avenue de la Gare, les SmartShuttles communiqueront avec deux feux de circulation. Cela représente une première mondiale pour un bus sans chauffeur sur la voie publique. Depuis septembre, CarPostal teste un tel feu intelligent dans son centre de test privé à Berne. Le processus de déploiement de l’infrastructure nécessaire est en cours de préparation.

Promouvoir l’innovation

Les partenaires du Mobility Lab, à savoir l’EPFL, la HES SO Valais-Wallis, le Canton du Valais, la Ville de Sion et la Poste, veulent profiter de cette deuxième phase de test afin de générer des innovations autour des navettes automatisées. Les solutions technologiques pour améliorer la communication entre les bus et les piétons constituent, par exemple, un enjeu important pour l’exploitation future à plus grande échelle. Les partenaires du Mobility Lab entendent créer des solutions innovantes pour répondre à ces défis.

Projet d’envergure internationale

Depuis le lancement du projet le 23 juin 2016, les navettes automatisées ont attiré de nombreux visiteurs et des experts du monde entier dans la capitale valaisanne. Par ailleurs, CarPostal a fait de nombreuses démonstrations de la navette en Suisse et dans plusieurs pays européens. Au total, les SmartShuttles ont déjà transporté 60 000 personnes.

Avec l’extension de l’itinéraire, les partenaires sont persuadés que ces navettes sans chauffeur persisteront à susciter de l’intérêt au niveau international. Pour Christophe Darbellay, Conseiller d’État en charge du Département de l’économie et de la formation « ces navettes constituent également un outil important de promotion touristique pour Sion et le Canton et véhiculent un message fort en matière de technologie, de mobilité et de durabilité ».