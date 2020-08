Dufry continue de plonger dans le rouge foncé au premier semestre

lundi, 03.08.2020

L'exploitant de boutiques hors-taxes affiche une perte nette de 903,2 millions de francs. Quant au chiffre d'affaires, il a accusé une chute de 62%.

Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe a émis trois scénarios qui vont d'une dégringolade comprise entre -40% et -70% du chiffre d'affaires. (keystone)

L'exploitant de boutiques hors-taxes Dufry a continué de plonger dans le rouge foncé au terme du premier semestre. Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe a émis trois scénarios qui vont d'une dégringolade comprise entre -40% et -70% du chiffre d'affaires. Mais Dufry s'estime bien positionné avec la reprise graduelle du trafic aérien.

La perte nette a atteint 903,2 millions de francs suisses, contre -107,3 millions au premier semestre 2019, ce qui est meilleur que les attentes du consensus AWP qui tablait sur une perte de 1,105 milliard.

La perte opérationnelle s'est établie à 932,6 millions de francs suisses, après un bénéfice de 123,1 millions un an auparavant, ce qui est moins bon que les attentes des analystes qui prévoyaient -875 millions de francs suisses.

Quant au chiffre d'affaires, il a accusé une chute de 62,0% à 1,59 milliard de francs suisses (consensus 1,635 milliard), selon un communiqué publié lundi.

Compte tenu du contexte actuel et de la faible visibilité pour fournir des prévisions commerciales, Dufry avait déjà retiré en mai ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2020 dans son rapport du premier trimestre.

Dufry a défini des mesures de limitation des coûts pour différents scénarios en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires en 2020 et des informations mises à disposition par différentes associations et fournisseurs de données indépendants du secteur du commerce de détail et des compagnies aériennes.

Les scénarios envisagent une baisse du chiffre d'affaires de -40 %, -55 % et -70 % pour l'ensemble de 2020 par rapport à l'année précédente.(awp)