Lihua Pu prend la tête de la communication de Huawei en Suisse

jeudi, 04.06.2020

Huawei Suisse a recomposé son équipe Affaires Publiques & Communication, plaçant la vice-présidente de ce département, Lihua Pu, à sa tête. De plus, les relations média à destination du grand public seront renforcées par deux nouvelles recrues, portant l’équipe de porte-parole de l’entreprise high-tech à six personnes pour le territoire helvétique.

Lihua Pu est titulaire d’un EMBA de la Cheung Kong Graduate School of Business de Pékin ainsi que d’un Master de sciences économiques de la Hunan Normal University. Originaire de Chine, elle a acquis plus de 20 ans d’expérience au sein de sociétés internationales aux États-Unis et en Europe. Avant de rejoindre Huawei Suisse, Lihua Pu a occupé différents postes chez Sybase, Citrix, HP ou encore Oracle. Son dernier poste en date l’avait menée chez l’éditeur de logiciels financiers Misys, où elle était responsable de la région de la Grande Chine. Lihua Pu bénéficie, grâce à ces expériences, d’une profonde compréhension de la diversité multiculturelle et de la communication interculturelle. Son rôle chez Huawei Suisse consiste à diriger l’équipe Affaires Publiques & Communication en trouvant un équilibre entre les questions de portée mondiale et les besoins en information locaux.



L’équipe rassemble cinq autres professionnels de la communication: le responsable des affaires publiques Axel Menning, le directeur de la communication institutionnelle Manuel Küffer, la manager Public Affairs & Communications Laura Glaninger ainsi que Pascal Landolt et Vanessa Wang du Consumer Business Group.

Le géant chinois des communications est installé à Liebefeld (Berne) depuis 2008 ainsi qu’à Dübendorf (Zurich) et à Lausanne depuis 2012. À l’heure actuelle, la filiale emploie plus de 350 collaborateurs sur le territoire.