Prouesse technique, l’Immersive Lab nourrit l’inspiration artistique

jeudi, 20.02.2020

L’expérience née à Zurich installe sa vidéo panoramique, ses caméras et ses projecteurs sur le campus de l’EPFL, la semaine prochaine

Sophie Marenne



L’immense structure cylindrique de l’expérience interactive prend ses quartiers au sein de l’ArtLab, l’espace culturel du campus.

Qui a dit qu’art et technologie ne pouvaient pas rimer? A l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), l’Immersive Lab vous invite à vous émerveiller devant un vaste écran cylindrique de 3,6 mètres. Cette expérience poétique et interactive défie vos sens et votre notion du réel en...