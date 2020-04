Lutter contre la crise du coronavirus avec la «monnaie hélicoptère»?

lundi, 13.04.2020

L’expérience montre que le recours modéré et provisoire à la monnaie hélicoptère n’entraîne ni inflation, ni hausse des taux.

Beat Thoma *



Les pays industrialisés occidentaux ont dégainé leur bouclier de protection économique aussi vite que la pandémie s’est propagée. Même la «monnaie hélicoptère» est entrée en jeu avec des conséquences sans doute considérables sur le long terme.

Les banques centrales et les gouvernements du monde entier ont déployé un arsenal monétaire et budgétaire inédit pour contrer les dommages du coronavirus. Bien que les perturbations des systèmes économiques et financiers aient de toutes autres causes que la crise de 2008, la panoplie d’outils et de mécanismes de stabilisation utilisée à l’époque a été réactivée de manière très rapide et efficace.

Par ailleurs, l’Europe peut compter sur les enseignements tirés de la crise de la monnaie européenne. Cette expérience revêt une valeur inestimable pour absorber efficacement les ondes de choc actuelles.

Les dommages nécessitent des mesures radicales

Les arrêts de production, les fermetures temporaires des entreprises et les restrictions de déplacement ont plongé quasiment du jour au lendemain l’économie mondiale dans la plus profonde crise structurelle de l’histoire récente. Contrairement aux crises économiques précédentes, il s’agit d’un choc exogène et non de dérives propres au système.

Les pouvoirs publics doivent impérativement réagir de manière rapide et massive afin d’éviter que des structures économiques autrement intactes ne soient endommagées. Il est impossible de chiffrer précisément l’étendue des dégâts, ce qui rend d’autant plus nécessaire des mesures suffisamment fortes, «à titre préventif», afin d’éviter que des prophéties auto-réalisatrices ne se commencent à se mettre en place suite à la vague de panique qui se répand parmi la population et les investisseurs.

La politique monétaire ne suffit pas

Jusqu’à présent, les banques centrales et les gouvernements ont réagi de manière exemplaire et plus qu’appropriée. Les mesures de soutien sont comparables à celles du passé: contrairement à la grande dépression de 2008, les injections de liquidités effectuées par les banques centrales sont certes absolument nécessaires et doivent rester illimitées, mais elles ne suffisent pas à régler les problèmes de l’économie.

Cette fois-ci, la politique monétaire n’est qu’un moyen essentiel parmi d’autres pour préserver la liquidité du marché, les banques et les paiements. Les pertes de production et de salaires doivent en revanche être compensées par des aides provisoires et des subventions publiques.

Cette prise en charge a été effectuée de manière très rapide, ciblée et bien dosée. Des aides publiques sont affectées à des fonds de soutien. L’Allemagne met 600 milliards d’euros à disposition des grandes entreprises via un fonds de stabilisation économique, soit 17% du PIB allemand. À cela s’ajoutent 550 milliards d’euros affectés à la banque d’investissement publique KfW pour soutenir les petites entreprises et les ménages.

D’autres gouvernements mettent en place des programmes comparables, généralement à hauteur de 10% du PIB, voire plus. Rapportés au nombre d’habitants, les 40 milliards de francs débloqués par la Suisse correspondent au plan de soutien mis en place par les États-Unis à hauteur de 2000 mrd de dollars. Reste à savoir si ces fonds seront finalement nécessaires.

Quoi qu’il en soit, les paiements effectivement réalisés feront sensiblement grimper les déficits publics. Ce n’est pas un problème pour l’Europe à court terme. Mais à long terme, les États auront les mains liées pour affronter les crises futures et dépendront d’autant plus du soutien monétaire des banques centrales. Une tendance inconfortable qui perdure depuis une bonne décennie.

Les banques centrales sortent la «grosse artillerie»

Nous nous approchons à grands pas de la «monnaie hélicoptère». Autrement dit, les banques centrales créent de la monnaie qu’elles distribuent à la population ou indirectement par le biais des dépenses publiques pour financer le rachat d’emprunts d’État. En revanche, les assouplissements quantitatifs (QE) habituels augmentent uniquement la liquidité du système bancaire, mais ne déclenchent pas de nouvelles dépenses publiques immédiates. La monnaie hélicoptère ainsi créée ne serait plus retirée de la circulation. L’État ne devrait plus rembourser les emprunts, contrairement aux QE précédents.

La Réserve fédérale, la BCE et même la Banque du Japon lancent des programmes de soutien qui correspondent au moins en partie aux caractéristiques de la monnaie hélicoptère. Les banques centrales acquièrent maintenant aussi des emprunts d’État sur le marché primaire. La Banque du Japon achète des obligations d’entreprises et des actions tandis que l’Union européenne envisage d’émettre des «corona bonds». Tous ces achats fournissent de l’argent pour des investissements directs et ne constituent pas seulement des injections de liquidités.

Ce type de création monétaire est extrêmement efficace et adapté à la situation. L’expérience montre aussi que le recours modéré et provisoire à la monnaie hélicoptère n’entraîne ni inflation, ni hausse des taux. Et dans la mesure où les titres rachetés restent pour l’instant au bilan des banques centrales, leur vente pourrait ultérieurement retirer ces capitaux du système financier. Il y a donc des raisons d’espérer que l’arsenal monétaire et budgétaire déployé contre le virus sera efficace.

*Chief Investment Officer, Fisch Asset Management