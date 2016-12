BNS: excédent de 20,6 milliards pour la balance des paiements

mercredi, 21.12.2016

L'excédent de la balance des paiements courants a baissé de 1,7 milliard de francs au 3e trimestre en comparaison annuelle, pour s'établir à 20,6 milliards.

Les actifs suisses à l'étranger ont augmenté de 40 milliards, pour s'établir fin septembre à 4381 milliards de francs. Les passifs envers l'étranger se sont accrus de 15 milliards à 3582 milliards de francs. Le solde se monte à 799 milliards. - (Reuters)

L'excédent de la balance des paiements courants a baissé de 1,7 milliard de francs au 3e trimestre en comparaison annuelle, pour s'établir à 20,6 milliards, indique mercredi le relevé périodique publié par la Banque nationale suisse (BNS). L'institut d'émission met cette différence essentiellement sur le compte d'un recul des primaires, soit les revenus du travail et des capitaux, qui ont chuté de 5,5 mrd à 1,2 mrd CHF. Les échanges de marchandises et services ont en revanche augmenté à 21,6 mrd CHF, après 19,4 mrd un an auparavant.



L'acquisition nette d'actifs financiers a augmenté à 49 mrd CHF, contre 43 mrd un an plus tôt. Cette augmentation trouve sa cause principalement dans les postes Autres investissements et Réserves monétaires, lit-on. L'accroissement net des passifs est comparable à l'année précédente, à 12 mrd CHF. Le compte financier a présenté un solde positif de 39 mrd CHF en tenant compte des produits dérivés.



Les actifs suisses à l'étranger ont augmenté de 40 milliards, pour s'établir fin septembre à 4381 milliards de francs. Les passifs envers l'étranger se sont accrus de 15 milliards à 3582 milliards de francs. Le solde se monte à 799 milliards.



Les exportations de marchandises ont augmenté de 3 mrd CHF à 53 mrd. Elles ont notamment augmenté dans l'industrie pharmaceutique et chimique ainsi que dans la bijouterie et la joaillerie, alors qu'elles ont reculé dans l'horlogerie. Les recettes du négoce d'or non monétaire se sont élevées à 21 mrd, contre 17 mrd un an plus tôt, tandis que les recettes du commerce de transit sont restées stables à 6 mrd CHF.



Les importations de marchandises ont progressé de 2 mrd CHF à 42 mrd CHF. L'industrie pharmaceutique et chimique ainsi que la production de véhicules ont présenté la plus forte croissance. Les dépenses découlant du négoce d'or non monétaire ont augmenté de 1 mrd à 18 mrd CHF.



Dans les services, les exportations ont progressé de 1 mrd à 28 mrd CHF et les importations ont de 1 mrd également à 23 mrd CHF. - (awp)