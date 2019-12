L'acquisition de CFF Cargo pourrait créer une position dominante

L'examen préalable de l'acquisition de CFF Cargo par les CFF a révélé à la Comco des indices de l'existence d'une position dominante dans différents marchés.

La Comco entend "examiner de façon approfondie la manière dont la concentration envisagée impacterait la concurrence".(Keystone)

L'acquisition de CFF Cargo par les Chemins de fer fédéraux (CFF) et les transporteurs routiers Planzer et Camion-Transport présente, selon la Commission de la concurrence (Comco) des risques de "créer ou renforcer une position dominante dans différents marchés".



Dans un communiqué, le gendarme de la saine concurrence signale jeudi que l'examen préalable de l'opération a révélé "des indices de l'existence d'une position dominante" dans le domaine du transport ferroviaire de marchandises, des services d'opérateur et des services de transbordement. Dans ce dernier cas, il existe également un risque de "création d'une position dominante collective".



C'est la raison pour laquelle la Comco entend "examiner de façon approfondie la manière dont la concentration envisagée impacterait la concurrence". Ses conclusions sont attendues dans le délai légal de quatre mois.(awp)