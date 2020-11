L’ancien patron de Raiffeisen Pierin Vincenz accusé d’escroquerie qualifiée

mardi, 03.11.2020

L'ex-patron de Raiffeisen a été inculpé pour escroquerie qualifiée. Le Ministère public lui reproche ainsi qu'à l'ancien chef de la société de cartes de crédit Aduno, Beat Stocker, d'avoir obtenu des avantages lors de l'acquisition par Aduno de plusieurs sociétés.

L'ancien patron de Raiffeisen Pierin Vincenz est inculpé d'escroquerie qualifiée, entre autres. (Keystone)

Le Ministère public zurichois a publié mardi une mise en accusation dans le cadre de l'acquisition et de la gestion de participations par le groupe bancaire. L'ancien patron de Raiffeisen Pierin Vincenz est inculpé d'escroquerie qualifiée notamment. Avec l'ancien chef de la société de cartes de crédit Aduno, Beat Stocker, Pierin Vincenz forme le duo des principaux prévenus, indique l'autorité d'enquête zurichoise. Tous deux sont accusés d'escroquerie qualifiée, d'abus de confiance, de faux dans les titres et corruption passive au détriment d'Aduno et de la banque Raiffeisen, basée à St-Gall.

Avantages et indemnités indus

Le Ministère public reproche au duo d'avoir exigé et obtenu en partie des avantages indus lors de l'acquisition par Aduno des sociétés Commtrain Card Solutions, Genève Crédit & Leasing et EuroKaution. Il en va de même pour l'acquisition de la société Investnet et des rachats envisagés de plusieurs autres firmes par Raiffeisen. Les deux principaux accusés auraient aussi perçu des indemnités indues au détriment de leurs entreprises respectives.

Sept autres accusés

Sept autres suspects ont fait l'objet d'une enquête pénale dans ce cadre. Ils appartenaient à l'environnement professionnel des deux principaux prévenus. Ces personnes les auraient soutenus et en partie soudoyés. Cinq de ces suspects ont été inculpés. Deux autres sont frappés d'une ordonnance pénale.

La procédure a été ouverte en décembre 2017 par le Ministère public zurichois pour gestion déloyale. Pierin Vincenz et Beat Stocker ont alors été placés en détention préventive jusqu'en juin de la même année.(ATS)