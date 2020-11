L’ancien CEO de Baume & Mercier a rejoint DLG

jeudi, 26.11.2020

L’ex-patron de la société horlogère genevoise aux mains du groupe Richemont Baume & Mercier renforce l’équipe de Digital Luxury Group (DLG). Alain Zimmermann y occupe désormais les fonctions d’associé gérant et membre du comité exécutif.

Alain Zimmermann qui a pris ses fonctions chez DLG au début du mois et David Sadigh, fondateur et CEO de l’entreprise basée à Genève et qui déploie des antennes à Shanghai et New York. (Cornelius)