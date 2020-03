Le marché suisse se raffermit fragilement

mardi, 17.03.2020

L’évolution est encore chancelante. Ce qui est normal après un krach. Grandes disparités. Des opportunités existent et nécessitent de la patience sur SIX Swiss Exchange.

Philippe Rey



SIX Swiss Exchange. Les indices SMI et SPI ont perdu 20% depuis le début de 2020.

Le marché suisse des actions s’est plus ou moins raffermi mardi après la chute vécue la veille (mais avec une atténuation de celle-ci en fin de séance). Les indices SMI et SPI ont environ baissé de 20% depuis le début de l’année et près de 25% en quatre semaines. Mais avec de grandes différences...