Quel doit être le rapport entre conseil d’administration et direction générale

jeudi, 30.01.2020

L'évent organisé par Swiss Board Institute a traité du rapport entre la direction générale d’une entreprise et son conseil d’administration, et de comprendre les mécanismes entre les deux. Dialogue, confiance et interactivité ont été les maîtres-mots de la journée.

Matteo Ianni



Ingrid Deltenre. Actuelle administratrice indépendante de Givaudan, Banque Cantonale Vaudoise, Sunrise.

L’édition 2020 de «la journée du conseil d’administration», organisée par Swiss Board Institute, était sous le signe du Tessin. Le conseiller fédéral Ignazio Cassis et Sergio Ermotti, CEO d’UBS étaient en effet parmi les orateurs de la journée. Cet event s’adresse essentiellement aux...