Les entreprises suisses ont investi 100 milliards à l'étranger en 2015

vendredi, 16.12.2016

Les entreprises domiciliées en Suisse ont investi 100 milliards de francs à l'étranger en 2015, alors qu'elles avaient rapatrié 1 milliard une année auparavant. Les sommes placées hors territoire helvétique lors de la période sous revue sont "sensiblement" supérieures à la moyenne des dix dernières années, selon les chiffres dévoilés vendredi par la Banque nationale suisse (BNS). Les investissements directs étrangers en Suisse ont atteint 68 milliards de francs, contre 8 milliards précédemment.



L'Europe constitue la région la plus propice aux investissements des sociétés suisses. L'argent placé sur le Vieux Continent représente 77 milliards de francs de l'ensemble. Ils ont profité à des pays de l'Union européenne hébergeant de nombreuses holdings, comme l'Irlande, les Pays-Bas et le Luxembourg. L'Asie s'impose comme la deuxième destination privilégiée.



L'Australie, l'Amérique du Nord et l'Afrique ont bénéficié d'investissements helvétiques, alors que des fonds ont été retirés d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, constate la BNS.



Plus de la moitié des investissements suisses proviennent de sociétés financières et holdings, à savoir 54 mrd CHF soit bien plus que les 3 mrd de 2014. Les fortes fluctuations annuelles dans cette branche s'expliquent par les restructurations au sein des groupes, explique le communiqué.



Deuxième catégorie, les entreprises actives dans le commerce ont investi 27 mrd, essentiellement par le biais de crédit à leurs filiales. Les sociétés industrielles ont principalement réinvesti des bénéfices dans leurs antennes à l'étranger. Cette branche a généré des placements à hauteur de 12 mrd CHF.



L'Europe en force



Les entreprises non résidentes industrielles et de la branche commerce ont investi 13 mrd CHF en Suisse l'année dernière, contre 44 mrd pour les holdings et sociétés financières. Les stocks des placements étrangers ont augmenté de 62 mrd pour atteindre 833 mrd CHF (+8%). L'Europe en détenait 42%, contre 37% aux Etats-Unis.



Les revenus de capitaux découlant des investissements directs étrangers ont rapporté 61 mrd CHF, contre 67 auparavant. La baisse s'explique par un recul des revenus des banques, des sociétés financières et des holdings.



Les sociétés suisses employaient en 2015 plus de 2 mio de personnes dans leurs filiales étrangères, dont 42% en Europe et 27% en Asie. Les effectifs ont grimpé de 3% sur un an, une augmentation conforme à la moyenne sur dix ans.



Le nombre de personnes travaillant en Suisse pour des entreprises étrangères a baissé environ de 1000 à 457'000 employés. Cela représente 9% des effectifs de l'industrie et des services totaux dans le pays. La BNS a dénombré 11'600 entreprises, dont 73% détenues pas des investisseurs domiciliés dans l'UE. L'Allemagne est de loin le principal pays d'origine. - (awp)