L'euro reste stable face au dollar

mardi, 27.12.2016

L'euro restait stable mardi face au dollar, les deux monnaies reprenant un peu de hauteur face au yen après une série d'indicateurs au Japon, les marchés restant peu animés à l'approche de la fin de l'année.

Vers 07H00 GMT (08H00 HEC), l'euro valait 1,0448 contre 1,0450 dollar lundi vers 10H00 GMT.

La monnaie européenne progressait un peu face à la monnaie nippone, à 122,56 yens contre 122,33 yens lundi.



Le dollar montait également face à la devise japonaise, à 117,30 yens pour un dollar contre 117,06 yens la veil1e.



En l'absence de nouveaux indices sur les marchés et après ses récentes hausses, le billet vert "va continuer à rester vraisemblablement sous pression aujourd'hui, d'autant que le marché londonien ainsi que d'autres places financières sont encore fermées", a commenté la banque Mizuho Bank.



Fermée pour quatre jours à l'occassion des fêtes de Noël, la Bourse de Londres rouvrira ses portes mercredi, tandis que Wall Street, fermé lundi en raison d'un jour férié, reprendra ses cotations mardi après-midi.



Après les bons chiffres sur la croissance au 3e trimestre (hausse du PIB de 3,5%), les investisseurs s'intéresseront à la publication de l'indicateur sur la confiance des consommateurs aux Etats-Unis pour le mois de décembre.



Celui-ci "pourrait profiter au dollar si l'indice exprime des attentes" face à la prochaine administration de Donald Trump, selon la Mitzuho Bank.



Le billet vert reste proche de ses plus hauts niveaux depuis le début des années 2000 après avoir flambé pendant un mois et demi, d'abord dans la foulée de l'élection à la présidence des Etats-Unis du républicain Donald Trump début novembre, puis face à la décision en décembre de la Réserve fédérale (Fed) de relever ses taux pour la première fois de l'année.



Au Japon le tableau économique est resté contrasté en novembre, avec un recul des prix et une baisse de la consommation des ménages malgré un taux de chômage très bas et des offres d'emploi non pleinement satisfaites.



Vers 07H00 GMT, la livre britannique était stable face à la monnaie européenne, à 0,8510 pence pour un euro, ainsi que face au dollar, à 1,2277 dollar pour une livre.



La devise suisse reculait face à l'euro, à 1,0739 franc pour un euro, ainsi que face au dollar à 1,0279 franc pour un dollar.



La devise chinoise reculait un peu face au billet vert, à 6,9497 yuans pour un dollar, contre 6,9443 yuans pour un dollar lundi vers 10H00 GMT. - (awp)