L'euro repart à la baisse face au dollar

lundi, 06.02.2017

L'euro repart légèrement à la baisse aujourd'hui face au dollar, après une timide remontée vendredi dans la foulée du rapport mensuel sur l'emploi américain.

L'euro repartait légèrement à la baisse lundi face au dollar, après une timide remontée vendredi dans la foulée du rapport mensuel sur l'emploi américain.

L'euro repartait légèrement à la baisse lundi face au dollar, après une timide remontée vendredi dans la foulée du rapport mensuel sur l'emploi américain considéré comme pas suffisamment bon pour justifier un resserrement monétaire accéléré aux Etats-Unis.

Vers 07H00 GMT (08H00 HEC), l'euro valait 1,0764 dollar contre 1,0782 dollar vendredi soir.

La devise européenne reculait aussi un peu face à la monnaie nippone, à 121,31 yens pour un euro contre 121,42 yens la veille.

Le billet vert montait également légèrement face à la devise japonaise, à 112,70 yens pour un dollar contre 112,61 yens la veille.

Le marché de l'emploi américain a démarré sur les chapeaux de roue en janvier pour le premier mois de la présidence Trump, selon ce rapport du département du Travail, avec un bond inattendu des créations de postes ainsi qu'un taux de chômage toujours inférieur à 5% malgré une légère remontée.

Mais, selon les cambistes, les salaires n'ont augmenté que d'un maigre 0,1% par rapport au mois précédent, alors même que le gouvernement américain a révisé en baisse son chiffre sur le sujet pour décembre.

Or, l'évolution des salaires est particulièrement surveillée par la Réserve fédérale (Fed) pour décider du rythme auquel elle va continuer à procéder à un resserrement monétaire de nature à profiter au dollar. La banque centrale s'est déjà abstenue cette semaine de relever ses taux après l'avoir fait le mois précédent.

Le dollar, qui avait flambé après l'élection début novembre de Donald Trump à la présidence américaine, semble souffrir depuis le début de l'année des incertitudes sur les intentions du nouveau chef d'État, qui s'est notamment inquiété de la force du billet vert.

"Le manque de filtre diplomatique de Trump va maintenir les cambistes sur le fil du rasoir et en alerte sur les titres de l'actualité, spécialement en l'absence d'indicateurs économiques américains à l'agenda cette semaine", a indiqué dans un commentaire Stephen Innes, de OANDA.

Vers 07H00 GMT, la livre britannique montait face à la monnaie européenne, à 86,22 pence pour un euro, et était stable face au billet vert, à 1,2484 dollar pour une livre.

Le franc suisse montait face à l'euro, à 1,0693 franc pour un euro, et baissait face au dollar, à 0,9934 franc pour un dollar.

La devise chinoise valait 6,8641 yuans pour un dollar contre 6,8672 yuans vendredi à 15H30 GMT. La banque centrale chinoise (PBOC) a annoncé vendredi un resserrement de sa politique monétaire en relevant d'un dixième de point ses taux courts sur le marché monétaire, qui n'avaient pas augmenté depuis quatre ans.(awp)