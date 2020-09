L'euro en baisse face au dollar, pénalisé par les craintes de la BCE

jeudi, 03.09.2020

L'euro poursuivait sa baisse jeudi face au dollar, pénalisé notamment par les craintes de la BCE concernant une appréciation trop importante de la monnaie unique.

La pression sur l'euro a été renforcée par la publication dans la nuit d'un article du Financial Times rapportant que la BCE s'inquiète de la hausse de l'euro.(Keystone)

Vers 08H55 GMT (10H55 HEC), l'euro perdait 0,17% face au billet vert, à 1,1835 dollar. Mardi, il avait grimpé jusqu'à 1,2011 dollar.



"La pression sur l'euro a été renforcée par la publication dans la nuit d'un article du Financial Times rapportant que la BCE s'inquiète de la hausse de l'euro", a expliqué Lee Hardman, analyste pour MUFG.



Plusieurs observateurs ont également évoqué des propos d'un membre de la Banque centrale européenne, tenus mardi et quelque peu ignorés jusque-là.



Philip Lane avait ainsi déclaré que l'institution n'avait pas d'objectif de changes mais que le cours euro-dollar avait de l'importance.



"Ces commentaires ont coïncidé avec une inflation qui est devenue négative de manière inattendue", a souligné Fiona Cincotta, analyste pour City Index.



En zone euro, les prix ont en effet baissé en août (-0,2%), pour la première fois depuis mai 2016.



Or un euro fort est susceptible de peser sur l'inflation, en rendant les importations moins chères et en pénalisant certains secteurs d'activités.



"Si l'euro continue à se renforcer, cela va accentuer la pression sur la BCE pour qu'elle augmente (ses mesures de relance)", a renchéri M. Hardman.



Dans ce contexte, "les mauvais chiffres du rapport ADP (sur l'emploi américain, ndlr) n'ont

pas été capables d'affecter la reprise du dollar hier (mercredi)", a de son côté évoqué Thu Lan Nguyen, analyste pour Commerzbank.



Selon l'enquête de la firme de services aux entreprises ADP, le secteur privé aux Etats-Unis a créé en août 428.000 emplois, soit plus qu'en juillet mais largement moins que les 1,2 million attendus.



Les investisseurs prendront connaissance des chiffres officiels vendredi.(AWP)