L'euro progresse face au dollar avant des indicateurs américains

jeudi, 22.12.2016

L'euro poursuivait jeudi sa remontée face au dollar dans un marché focalisé sur les derniers indicateurs américains avant la fin de l'année et le sort de la banque italienne en difficultés BMPS.

Vers 07H00 GMT (08H00 HEC), l'euro valait 1,0443 dollar contre 1,0425 dollar mercredi soir. Il était tombé mardi à son plus bas niveau depuis janvier 2003, à 1,0352 dollar.

La monnaie européenne montait face à la monnaie nippone à 122,87 yens contre 122,54 yens mercredi soir.



Le dollar progressait face à la devise japonaise, à 117,66 yens contre 117,53 yens la veille.



"La prudence doit rester de mise sur les cours euro-dollar si l'on considère la hausse plus importante (que prévu) des stocks de pétrole aux Etats-Unis et la recapitalisation d'une importante banque italienne", la banque Monte dei Paschi di Siena, a expliqué Rikiya Takebe, stratégiste chez Okasan Online Securities.



La BMPS suscite toutes les interrogations, à quelques heures de la clôture ce jeudi d'une opération de recapitalisation via le marché, dont le résultat semble plus en plus incertain, rendant ainsi probable un sauvetage public.



Aux Etats-Unis, les stocks de pétrole brut ont progressé de manière inattendue la semaine dernière selon des chiffres du département de l'Energie (DoE) publiés mercredi.



Les investisseurs seront attentifs à une salve d'indicateurs économiques aux Etats-Unis publiés plus tard dans la journée, dont le PIB au troisième trimestre, l'indicateur composite de l'activité économique en novembre, les dépenses et revenus des ménages, les commandes de biens durables pour le mois de novembre et les demandes hebdomadaires d'allocation chômage.



"Des indicateurs américains décevants pourraient entraîner quelques ajustements après la récente hausse" du dollar, a expliqué Naoto Ono chez Ueda Harlowl, selon Bloomberg News.



Vers 07H00 GMT, la livre britannique reculait un peu face à la monnaie européenne à 84,49 pence pour un euro, mais se stabilisait face au dollar, à 1,2360 dollar pour une livre.



La devise suisse se stabilisait face à l'euro, à 1,0705 franc pour un euro, après avoir monté la veille à 1,0679 franc, au plus haut depuis six mois. Elle avançait face au billet vert, à 1,0250 franc pour un dollar.



La devise chinoise baissait face au billet vert, à 6,9464 yuans pour un dollar, contre 6,9440 yuans pour un dollar mercredi. - (awp)