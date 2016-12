L'euro profite de quelques prises de bénéfices sur le dollar

jeudi, 22.12.2016

L'euro montait un peu mercredi face au dollar, les cambistes profitant du peu d'actualité pour prendre quelques bénéfices.

L'euro montait un peu mercredi face au dollar, les cambistes profitant du peu d'actualité pour prendre quelques bénéfices sur un billet vert qui restait proche de niveaux sans précédent depuis le début des années 2000.



La monnaie européenne montait un peu face à la monnaie nippone à 122,54 yens contre 122,43 yens mardi soir.



Le dollar reculait légèrement face à la devise japonaise, à 117,53 yens contre 117,83 yens mardi soir.



"L'euro s'est repris aujourd'hui (...) après avoir atteint hier son plus bas niveau face au dollar depuis 14 ans", a résumé dans une note Joe Manimbo, de Western Union.



Ce rebond est "lié à des ajustements de positions par les cambistes plutôt qu'à des raisons économiques", a-t-il ajouté, remarquant "qu'aucune annonce majeure n'est prévue dans la zone euro d'ici la fin de l'année".



Le dollar flambe depuis un mois et demi, d'abord à la suite de l'élection inattendue de Donald Trump à la présidence américaine, puis face à la décision en décembre de la Réserve fédérale (Fed) de relever ses taux pour la première fois de l'année.



Mercredi, "le dollar s'affaiblit dans l'ensemble et connaît une période de rééquilibrage après avoir récemment connu une hausse soutenue", a écrit Nick Bennenbroek, de Wells Fargo.



Dans ce contexte, l'annonce d'une hausse inattendue des reventes américaines de logements en novembre, seule actualité macroéconomique marquante aux Etats-Unis, n'a pas suffi à relancer le dollar.



Certains observateurs s'attendent cependant à ce que ce repli technique ne soit que de courte durée, la situation semblant largement favorable à l'euro.



"L'euro pourrait se retrouver sous pression alors que l'incertitude s'intensifie avant les élections en France et en Allemagne" en 2017, a prévenu Lukman Otunuga, de FXTM, en soulignant que la "divergence explosive entre les politiques monétaires des deux principales banques centrales", américaine et européenne, "pourrait assurer que le cours de l'euro reste déprimé face au dollar pour des périodes prolongées".



A l'inverse du resserrement, certes timide, effectué par la Fed, la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé ce mois-ci qu'elle comptait prolonger de plusieurs mois son programme de rachats d'actifs, cette politique interventionniste ayant comme effet collatéral de diluer la valeur de l'euro.



Sur le reste du marché des changes, "la couronne suédoise enregistre l'une des meilleures performances après que la banque centrale du pays a (...) laissé entendre que son assouplissement monétaire pourrait bientôt prendre fin", a remarqué M. Bennenbroek.



La Riksbank a, certes, maintenu ses taux en territoire négatif et prolongé ses rachats d'actifs, toutes choses défavorables à la monnaie, mais son comité s'est montré divisé sur le sujet, ce qui laisse présager un resserrement prochain.



Vers 22H00 GMT, la livre britannique baissait un peu face à la monnaie européenne à 84,36 pence pour un euro, et face au dollar, à 1,2358 dollar pour une livre.



La devise suisse se repliait un peu face à l'euro, à 1,0704 franc pour un euro - après avoir monté à 1,0679 franc, au plus haut depuis six mois-, et avançait légèrement face au billet vert, à 1,0268 franc pour un dollar.



La devise chinoise baissait face au billet vert, à 6,9440 yuans pour un dollar contre 6,9527 yuans mardi.



L'once d'or s'échangeait pour 1.133,65 dollars au fixing de mercredi soir contre 1.125,70 dollars mardi soir. - (awp)