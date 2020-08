La paire euro-dollar stable avant le discours de Jerome Powell

jeudi, 27.08.2020

L'euro était stable jeudi face au dollar, quelques heures avant le discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) attendu depuis le début de la semaine par les cambistes.

Le président de la banque centrale américaine Jerome Powell s'exprime dans la journée lors de la réunion virtuelle des banquiers centraux de Jackson Hole.(Keystone)

Vers 09H10 GMT (11H10 HEC), l'euro gagnait 0,06% face au billet vert, à 1,1837 dollar.



"Les acteurs du marché attendent avec impatience le discours du président de la Fed pour voir s'il déclenche un nouvel élan à la baisse du dollar après une période de consolidation ce mois-ci", a indiqué Lee Hardman, analyste de MUFG.



Le président de la banque centrale américaine s'exprime dans la journée lors de la réunion virtuelle des banquiers centraux de Jackson Hole.



Mais le "le potentiel de surprise est limité car la Fed a déjà donné de bons aperçus dans divers commentaires mais aussi dans le dernier compte-rendu de sa réunion", explique de son côté Esther Reichelt, de Commerzbank.



"L'inflation sera le mot clé" du discours de Jerome Powell, complète Han Tan, de FXTM.

La Fed, qui a pour double mandat l'emploi et le contrôle des prix, se fixe actuellement un objectif d'inflation de 2% qu'elle juge sain pour l'économie.



Si M. Powell annonçait que la Fed pourrait laisser courir un peu l'inflation au-dessus de ce niveau avant d'intervenir et de remonter les taux, ce que semblent penser certains observateurs, ce serait une bonne nouvelle pour les investisseurs qui profitent depuis plusieurs années des taux bas de la Fed.



Outre la banque centrale américaine, les investisseurs surveilleront toujours aux Etats-Unis la deuxième estimation du PIB américain pour le deuxième trimestre et les chiffres du chômage, qui pourront avoir une incidence sur le dollar.(AWP)