L’euro grimpe face à un dollar en mauvaise posture

mardi, 02.06.2020

L'euro est encore en hausse, ce mardi, face à un dollar fragilisé par un contexte sanitaire et social tendu aux Etats-Unis.

L'euro progressait encore mardi face au dollar. (Keystone)

L'euro progressait encore mardi face au dollar, pour la sixième séance d'affilée, dans un marché toujours optimiste et alors que la situation demeure tendue aux Etats-Unis.



Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), l'euro prenait 0,32% face au billet vert, à 1,1171 dollar, un niveau plus vu depuis la mi-mars.



La faiblesse du dollar "semble être alimentée par la confiance grandissante des investisseurs que le pire de la crise Covid-19 pour l'économie mondiale est passé et que la reprise est maintenant en chemin, tandis que le confinement est assoupli", a expliqué Lee Hardman, analyste pour MUFG.



Le billet vert étant généralement considéré comme une valeur refuge, il a tendance à s'apprécier en période d'incertitudes et à se déprécier lorsque l'optimisme domine sur les marchés.



Mais "quiconque pense que la faiblesse du dollar ces derniers jours est exclusivement due à l'appétit pour le risque n'a peut-être pas saisi l'image dans son ensemble", a pour sa part estimé Ulrich Leuchtmann, analyste pour Commerzbank.



Selon lui, les manifestations qui secouent les Etats-Unis et ont parfois viré à l'émeute posent la question "de savoir si le modèle économique américain est durable ou si le degré d'inégalité atteint est tel qu'il ne fonctionnera plus de cette manière".



Le président américain Donald Trump a menacé lundi de déployer l'armée pour faire cesser les violences, dans une Amérique en proie à un déferlement de colère historique.



"Soir après soir, les images de manifestations violentes pourraient signifier qu'une des conditions nécessaires pour être une monnaie refuge a pu être rompue", a expliqué M. Leuchtmann.



Concernant la monnaie européenne, la réunion de la Banque centrale européenne aura lieu jeudi, et les analystes attendent de voir si l'institution va décider d'accroître son programme de rachat d'actifs.



Une hypothèse jusqu'ici privilégiée par les analystes même si "certains doutes ont été émis", a commenté Lee Hardman. (AWP)