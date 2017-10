L'euro freiné par les interrogations sur la BCE

samedi, 14.10.2017

L'euro, entravé par un regain d'interrogations sur la politique monétaire européenne, reculait légèrement en fin de séance new-yorkaise vendredi face à un dollar ayant temporairement pâti de chiffres décevants sur l'inflation.

La devise suisse est montée face à l'euro au billet vert. (Keystone)

Vers 23 heures, l'euro valait 1,1822 dollar, contre 1,1828 dollar jeudi vers 23 heures



La monnaie unique baissait face à la devise japonaise, à 132,25 yens pour un euro contre 132,82 yens jeudi soir.



Le billet vert aussi perdait du terrain face à la monnaie nippone, à 111,86 yens pour un dollar contre 112,29 yens jeudi soir.



L'euro "est affecté par des informations de presse selon lesquelles la Banque centrale européenne envisage de diminuer son programme de rachat d'actifs tout en le prolongeant de neuf mois", a indiqué Erik Nelson de Wells Fargo. "C'est sans doute un peu plus prudent que ce à quoi s'attendent de nombreux cambistes", a-t-il ajouté.



Lors de sa prochaine réunion le 26 octobre, la BCE doit décider de l'ampleur et du rythme de ses achats d'actifs à partir de 2018. Actuellement, ils s'établissent à 60 milliards d'euros par mois. Ils pourraient être abaissés à 30 milliards d'euros selon les informations de presse.



Le dollar a de son côté connu en cours de séance un accès de faiblesse juste après la diffusion des chiffres sur le niveau des prix à la consommation aux Etats-Unis.



L'inflation s'est en effet légèrement accélérée en septembre aux États-Unis, essentiellement à cause de la hausse des prix de l'essence provoquée par les ouragans qui ont frappé le pays le mois dernier. Mais pas autant qu'attendu par les analystes.



Les cambistes voient dans cette tendance une confirmation des inquiétudes liées à la faiblesse de l'inflation, qui pourraient pousser la Réserve fédérale américaine (Fed) à opter pour la prudence sur ses taux d'intérêt.



De plus, dans l'ensemble, "nous ne serions pas surpris de voir les principaux taux de change continuer d'évoluer" sans grande direction tant que le président américain Donald Trump n'aura pas nommé le prochain président de la Fed, a prévenu Lee Hardman, analyste chez MUFG.



Des indicateurs décevants et la possibilité de voir un changement de dynamique si Donald Trump ne reconduit pas Janet Yellen à la tête de la Fed, risqueraient de peser durablement sur le dollar.



Par ailleurs, la livre britannique continuait à bénéficier d'informations selon lesquelles Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union européenne (UE) dans le cadre du Brexit, pourrait éventuellement proposer au Royaume-Uni une période de transition de deux ans.



La monnaie bénéficiait aussi de l'anticipation d'une nouvelle accélération de l'inflation.



Ces données seront publiées mardi prochain et, si un tel chiffre est confirmé, pourraient raviver les attentes d'un relèvement des taux de la Banque d'Angleterre (BoE) le mois prochain.



Une hausse des taux de la BoE rendrait la livre plus rémunératrice.



Vers23 heures, la livre britannique montait un peu face à la monnaie unique, à 88,95 pence pour un euro, comme face au dollar, à 1,3291 dollar pour une livre.



La devise suisse montait face à l'euro, à 1,1521 franc suisse pour un euro, et comme face au billet vert, à 0,9744 franc pour un dollar.



La devise chinoise a fini en hausse face au billet vert, à 6,5796 yuans pour un dollar à 17h20 contre 6,5875 yuans jeudi à 17h30.



L'once d'or a fini à 1.299,60 dollars au fixing du soir, contre 1.290,25 dollars jeudi.



Le bitcoin valait 5.574,75 dollars - après avoir atteint vers 4h40 5.866,03 dollars, un nouveau sommet historique - contre 5.320,11 dollars jeudi vers 23 heures, selon des données compilées par Bloomberg. (awp)