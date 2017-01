L'euro baisse un peu face au dollar, la livre reste sous les projecteurs

mercredi, 18.01.2017

L'euro baissait un peu face au dollar mercredi, mais le marché restait focalisé sur la livre britannique.

La livre britannique était tombée lundi à ses plus bas niveau depuis le plongeon éclair du 7 octobre dernier, plombée par un regain d'inquiétude des cambistes avant un discours de Theresa May sur le Brexit.

L'euro baissait un peu face au dollar mercredi, mais le marché restait focalisé sur la livre britannique qui repartait en petite baisse après un fort rebond la veille suite à un discours de la Première ministre Theresa May sur le Brexit.



Vers 10H15 GMT (11H15 HEC), l'euro valait 1,0690 dollar contre 1,0712 dollar mardi vers 22H00 GMT.



La monnaie européenne montait face à la monnaie nippone, à 121,05 yens pour un euro contre 120,67 yens mardi soir.



Le billet vert aussi se reprenait face à la devise japonaise, à 113,23 yens pour un dollar - après être tombé en début d'échanges asiatiques à 112,57 yens, son niveau le plus faible depuis fin novembre - contre 112,65 yens la veille.



La livre britannique était tombée lundi à ses plus bas niveau depuis le plongeon éclair du 7 octobre dernier, plombée par un regain d'inquiétude des cambistes avant un discours de Theresa May sur le Brexit.



Cependant la livre sterling s'est nettement reprise mardi alors que Mme May défendait une rupture "claire et nette" avec l'Union européenne (UE) mais surtout semblait "chercher à obtenir un accord qui satisferait les deux parties", a observé Lukman Otunuga, analyste chez FXTM.



"L'élément critique pour la hausse de la livre a été le fait que Theresa May a promis un vote parlementaire sur l'accord final de sortie de l'UE, ce qui laisse à penser qu'elle a pris en compte l'idée qu'un Parlement pro-européen serait impliqué dans les négociations", a expliqué M. Otunuga.



"Même si elle a promis de sortir du marché unique, les espoirs de voir le plan de Mme May être suffisamment solide pour ne pas être rejeté par le Parlement a alimenté l'appétit des courtiers pour la livre", a abondé Ipek Ozkardeskaya, analyste chez London Capital Group.



Mercredi, la livre reprenait son souffle, les cambistes engrangeant quelques bénéfices et digérant par ailleurs un rapport sur l'emploi au Royaume-Uni où le chômage est resté stable à 4,8% lors de la période de trois mois achevée fin novembre.



"Les mouvements de la livre au cours des dernières 24 heures montrent que ce n'est pas le Brexit qui pèse sur les marchés mais l'incertitude, le fait de ne pas savoir et le saut dans l'inconnu", a résumé James Hughes, analyste chez GKFX.



De son côté, le dollar était sujet à une certaine volatilité. La monnaie américaine se reprenait un peu mercredi après avoir souffert la veille, comme depuis le début de l'année, de craintes de voir la politique du président élu Donald Trump se concentrer plus sur des politiques économiques protectionnistes que sur des mesures fiscales et monétaires vues comme positives pour le dollar.



Mais la reprise à court terme de la hausse du dollar devrait être de façon générale sapée par les récents commentaires de M. Trump sur le niveau élevé du dollar, et ce même si ses propos faisaient spécifiquement référence au niveau face au yuan, a expliqué Lee Hardman, analyste chez Bank of Tokyo-Mitsubishi.



Mais à plus long terme, le billet vert devrait tout de même se trouver soutenu par les perspectives de nouveaux resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), en particulier alors que les autres grandes banques centrales restent accommodantes.



Vers 10H15 GMT, la livre britannique baissait face à la monnaie européenne, à 86,84 pence pour un euro, ainsi que face au billet vert, à 1,2310 dollar pour une livre.



Le franc suisse montait face à l'euro, à 1,0712 franc pour un euro, et se stabilisait face au dollar, à 1,0019 franc pour un dollar.



La devise chinoise poursuivait son appréciation face au billet vert, à 6,8373 yuans pour un dollar contre 6,8450 yuans mardi à 15H25 GMT qui constituait son niveau le plus fort en fin d'échanges depuis mi-novembre.



L'once d'or valait 1.214,19 dollars, contre 1.216,05 dollars mardi soir. - (awp)