L'euro baisse face à un dollar revigoré

samedi, 21.10.2017

L'euro baissait face au dollar vendredi, la monnaie unique étant lestée par les incertitudes sur la Catalogne, à la veille d'un conseil des ministres extraordinaire, face à un billet vert revigoré par des avancées dans le projet de réforme fiscale.

La crise catalane a fait effacer l'euro une partie de ses gains engrangés ces derniers jours. (Keystone)

Vers 23 heures, l'euro valait 1,1781 dollar contre 1,1854 dollar jeudi vers 23 heures.

La monnaie unique gagnait en revanche du terrain face à la devise japonaise, à 133,72 yens pour un euro - grimpant même vers 11h55 à 133,96 yens, son niveau le plus fort en un mois - contre 133,43 yens jeudi soir.

Le billet vert aussi grimpait face à la monnaie nippone, à 113,51 yens pour un dollar - montant même vers 17h40 à 113,57 yens, au plus haut depuis mi-juillet - contre 112,56 yens la veille au soir.

"Les investisseurs sont inquiets face à la nouvelle escalade de la crise en Espagne et la possible suspension de l'autonomie de la Catalogne ce week-end", a observé Konstantinos Anthis, analyste chez ADS Securities.

La crise catalane faisait ainsi effacer à l'euro une partie de ses gains engrangés ces derniers jours du fait d'un regain d'appétit des cambistes pour cette devise dans la perspective de voir la Banque centrale européenne (BCE) annoncer, à l'issue d'une réunion de politique monétaire la semaine prochaine, une diminution de ses rachats d'actifs.

L'euro peinait par ailleurs à résister face à un renforcement du billet vert alimenté par le feu vert donné, de justesse, jeudi à Washington au lancement de la grande réforme de la fiscalité voulue par la majorité républicaine et le président Donald Trump.

"Le vote (au Sénat) a ouvert la voie à une large adoption du projet de réforme fiscale. C'est le carburant principal à la hausse du dollar", a estimé Omer Esiner de Commonwealth FX.

Ce projet de réforme renforçait la devise américaine également dans la perspective de voir les taux d'intérêt de la banque centrale américaine augmenter davantage, preuve d'une meilleure santé de l'économie.

"On attend de ce gros stimulus fiscal une accélération de la croissance et de l'inflation. Ce qui ouvre le champ à une hausse plus marquée des taux d'intérêt", a détaillé M. Esiner.

De son côté, la livre britannique continuait de "naviguer sur des eaux agitées du fait de spéculations sur la volonté de la Banque d'Angleterre (BoE) à dégainer une hausse de taux cette année", a commenté Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

La baisse des ventes au détail en septembre, publiée jeudi, a "accru les incertitudes sur la capacité de la BoE (Banque d'Angleterre)" à relever ses taux d'intérêt le mois prochain comme elle le prévient depuis mi-septembre, a relevé Lee Hardman, analyste chez MUFG.

Le regain d'appétit des cambistes pour la livre a de plus été alimenté par un geste d'apaisement vendredi des dirigeants de l'Union européenne (UE) envers la Première ministre britannique Theresa May, sous pression au Royaume-Uni pour faire avancer les négociations sur le Brexit, au deuxième jour d'un sommet à Bruxelles.

Vers 23 heures, la livre britannique se reprenait un peu face à la monnaie unique, à 89,33 pence pour un euro, ainsi que face au dollar, à 1,3189 dollar pour une livre.

La devise suisse baissait face à l'euro, à 1,1597 franc suisse pour un euro, atteignant même vers 3h05 1,1629 franc, son niveau le plus faible depuis le 15 janvier 2015, date de l'arrêt par la Banque nationale suisse (BNS) de l'arrimage du franc à l'euro. La monnaie suisse baissait aussi face au billet vert, à 0,9844 franc pour un dollar, atteignant même vers 02H05 GMT 0,9848 franc, son niveau le plus faible depuis mi-mai.

La devise chinoise a terminé en baisse face au billet vert, à 6,6205 yuans pour un dollar à 16h45 contre 6,6138 yuans jeudi à 17h30.

L'once d'or a fini à 1.281,20 dollars au fixing du soir, contre 1.286,40 dollars jeudi.

Le bitcoin valait 5.966,11 dollars - grimpant même vers 17h45 GMT à 5.998,80 dollars, un nouveau sommet historique - contre 5.697,10 dollars jeudi vers 21H00 GMT, selon des données compilées par Bloomberg. (awp)