L'euro baisse face à un dollar renforcé par de mauvais indicateurs économiques

jeudi, 16.04.2020

L'euro baissait encore jeudi face à un dollar renforcé par l'aversion au risque après des indicateurs économiques catastrophiques, dus à la pandémie de coronavirus et aux mesures prises pour la ralentir.

Le dollar américain est convoité comme valeur refuge alors que les données économiques ont été inférieures aux attentes les plus basses.(Keystone)

"Le dollar américain est convoité comme valeur refuge alors que les données économiques ont été inférieures aux attentes les plus basses", a expliqué Jasper Lawler, analyste pour London Capital Group.

Les ventes au détail aux Etats-Unis ont ainsi chuté de 8,7% en mars par rapport à février, avec notamment un plongeon de moitié des ventes de vêtements et accessoires, selon des données parues mercredi.

La production industrielle a baissé de 5,4% par rapport au mois de février, selon les données de la Réserve fédérale américaine (Fed). Il s'agit du plus important repli enregistré depuis janvier 1946.

Dans la région de New York, épicentre de la pandémie aux Etats-Unis, l'activité manufacturière a même chuté, début avril, à son niveau le plus bas de l'histoire, a indiqué l'antenne de la Fed de New York.