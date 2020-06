Le tour de force de l’Egypte

L’Etat est parvenu à émettre cinq milliards de dollars de dette obligataire, avec une très forte demande.

Je suis le pays le plus peuplé du Moyen Orient, noté B, et j’ai réussi un retour en fanfare sur les marchés financiers. Qui suis-je? L’Egypte est la réponse à cette devinette et son tour de force témoigne de la crédibilité de son gouvernement mais également du changement d’humeur sur les marchés financiers dits «risqués». Moody’s a réaffirmé la notation de l’Egypte le 11 mai, le jour où celle-ci a obtenu un prêt d’urgence de 2,8 milliards du FMI, sans qu’aucune causalité ne lie les deux événements.

Depuis 2016, le pays a démontré sa détermination à mettre en place des réformes et a restauré son économie dans le cadre d’un programme du FMI et d’un prêt de 12 milliards de dollars. Alors pas question de laisser la pandémie et le choc mondial menacer les équilibres économiques «acquis de haute lutte» par l’Egypte, selon le FMI. L’histoire ne s’arrête pas là. Dix jours plus tard, alors que l’Europe ascensionnait, l’Egypte est parvenue à émettre 5 milliards de dollars de dette obligataire, sans haute lutte cette fois-ci.

Avec des carnets d’ordres de 22 milliards, elle a aisément pu resserrer les conditions initiales d’émission de 0,5% sur chacune de ses trois maturités, émettant même pour la première fois à 40 ans. L’événement n’est pas anodin car il marque le retour sur le marché obligataire d’un pays émergent noté B, sur base autonome.

Le Bahreïn, autre pays B de la région, avait avec succès émis de la dette obligataire début mai, mais il bénéficie de liens étroits avec ses alliés du Golfe.

L’Egypte n’a pas de tels appuis mais est parvenue, avec le prêt d’urgence du FMI et ces nouveaux emprunts, à lever aisément de la dette et à diversifier sa base de financement.

Le prêt d’urgence du FMI lui permet de débloquer rapidement des fonds pour les dépenses courantes car ses sources de revenus en monnaies étrangères (tourisme, exploitation du canal de Suez et versements des travailleurs à l’étranger) se sont taries. Les emprunts obligataires, quant à eux, lui permettent de boucler le financement de la période fiscale 2020-21 qui se ­termine en juin et à préventivement débuter celui de sa prochaine année fiscale.

Ses antécédents récents et le prêt d’urgence du FMI ne sont pas les seuls éléments qui ont pesé dans la balance. Le changement d’humeur des marchés financiers et le retour de la «chasse aux rendements» ne doivent pas être négligés. Bien qu’il reste en territoire négatif pour 2020 (-9,24%), l’indice BBG Barclays Emergent HY a progressé de 6.8% au mois de mai!

A défaut d’alliance stratégique, la crédibilité et un historique de rigueur ont fait la différence et permis à l’Egypte de transformer l’essai du prêt d’urgence en nouveaux emprunts obligataires afin de battre le fer pendant qu’il était chaud.

Et si l’écart de prime de risque avec le Bahreïn sur les maturités longues reste de l’ordre de 130bp en défaveur de l’Egypte, son succès reste de nature à rassurer les investisseurs.

*Head of Financial Research, Mirabaud