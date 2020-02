Les financements de jeunes pousses ont bondi de 85% à 2,3 milliards l'an dernier en Suisse

mardi, 28.01.2020

L'essor a été porté par le secteur des TIC, avec un bond de 75% à 1,2 milliard, qui catapulte Zurich en hub européen. Vaud profite du grand retour de la biotech.

Piotr Kaczor



Pour la première fois l’an dernier, les fonds de capital-risque, les grandes entreprises et les particuliers ont investi plus de deux milliards de francs dans de jeunes entreprises suisses. Ce montant a même bondi de plus de 85% par rapport à l’année 2018 pour s’établir à près de 2,3 milliards...