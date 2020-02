Affaire Crypto: une catastrophe pour la Suisse

mercredi, 12.02.2020

L’espionnage de l’Allemagne et des Etats-Unis, via l’entreprise zougoise Crypto, est qualifié de catastrophique et de grave pour la Suisse par le CEO d’Ubcom, Frans Imbert-Vier.

Maude Bonvin



«La question à se poser désormais est comment cet espionnage a-t-il pu perdurer si longtemps? Cela prouve que les secrets sont bien gardés», souligne Frans Imbert-Vier.

«C’est une véritable atteinte à la bonne réputation de notre pays. Dans le monde de la cybersécurité, la Suisse bénéficie d’un vrai flambeau de confiance. Nous travaillons beaucoup à l’international. Et je peux vous dire qu’énormément d’organisations à l’étranger font confiance à la...