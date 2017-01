PSA: ventes mondiales en hausse de 5,8% en 2016, gonflées par l'Iran

mercredi, 11.01.2017

Les ventes mondiales du groupe automobile PSA ont augmenté de 5,8% en 2016, une croissance due à la réintégration dans les comptes des véhicules fabriqués en Iran sous licence Peugeot et sans lesquels les ventes chutent de 2%.

L'an passé, le groupe a vendu un peu plus de 3 millions de véhicules, contre 2,9 millions en 2015, soit une croissance de 5,8%.

Toutefois, sans les 233.000 véhicules produits en Iran sous licence Peugeot, réintégrés dans les comptes du constructeur dans la foulée de la levée des sanctions économiques pesant sur ce pays, les ventes mondiales du groupe ont en réalité chuté de 2%.



PSA a signé depuis le début de l'année de nouveaux accords de co-entreprise avec ses partenaires historiques iraniens. Ces derniers, pendant quatre ans, avaient continué à assembler des véhicules Peugeot mais le groupe français ne les comptabilisait pas dans ses statistiques.



Ainsi, la marque Peugeot voit ses ventes mondiales bondir de 12,27% (-1,36% sans les ventes iraniennes), tandis que Citroën est en recul de 1,72%, et DS chute de 15,98%.



En Europe, principal marché du groupe PSA, 1,9 million de véhicules ont été vendus, soit une hausse de 3,6% par rapport à l'an passé.



"La marque Peugeot, avec une progression de ses ventes de 4,4%, soutient cette croissance", tandis que la marque Citroën, "avec une croissance de 4,3%, enregistre son meilleur volume de ventes depuis cinq ans", souligne le groupe dans un communiqué de presse. En revanche, la marque DS chute de 14,7% sur le Vieux continent.



"En Amérique Latine, les ventes du groupe sont en croissance de 17,1%, avec 183.900 véhicules. Les parts de marché du groupe augmentent en Argentine (+1,6 point) et au Chili (+1,3 point) où les ventes progressent de 32%", détaille PSA.



En revanche, le groupe voit ses ventes reculer de 15,98% en Chine et Asie du Sud-Est, faisant face à un "contexte concurrentiel intense".



"En Eurasie, le contexte économique est toujours fortement dégradé, notamment en Russie, et les ventes du Groupe PSA reculent de 12,6%, à 10.500 ventes dans un marché en recul de 12,5%", souligne encore le groupe PSA dans son communiqué. - (awp)