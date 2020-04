La part de marché du vin suisse a de nouveau augmenté en 2019

jeudi, 23.04.2020

Les ventes de vins suisses gagnent des parts de marché sur les vins étrangers dans la grande distribution.

MI



En 2019, environ 255 millions de litres de vin ont été consommés en Suisse (+4.7% par rapport à 2018). La plus forte hausse a été enregistrée dans la consommation de vin blanc suisse, qui a augmenté de 4.5 millions de litres pour atteindre environ 48 millions de litres. La consommation de vins rouges suisses a également augmenté de 1.6 % pour atteindre 46.3 millions de litres. La consommation de vin blanc étranger s’est accrue, mais moins fortement, pour atteindre environ 41 millions de litres (+2.3 millions litres ; +5.9%). La consommation de vin rouge étranger enregistre une hausse de 3.9 millions de litres et est de 119.8 millions de litres (+3.4 %).

Pour 2019, les parts de marché (en volume) des vins suisses s’élèvent à 27.5% des ventes de vin de Coop, Denner, Manor, Globus, Migros, Spar, Volg et Landi. Cela représente 1.1% de plus qu’en 2018. En termes de chiffres d’affaires, les vins suisses (+1.0%), italiens (+0.3%) et français (+0.2%) gagnent des parts de marché, au détriment des vins espagnols (-0.4%) et du reste du monde (-1.1%).