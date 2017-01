Utilitaires: ventes de camping-cars et de camions en hausse en 2016 en Suisse

mercredi, 11.01.2017

Les ventes de véhicules utilitaires ont eu le vent en poupe en 2016. Les nouvelles immatriculations de véhicules lourds de transport de marchandises (plus de 3,5 tonnes) ont enregistré une hausse de 5,1% ou 198 unités à 4076.

Les nouvelles immatriculations de camping-cars ont bondi de 496 unités à 3547 (+16,3%).

Dans les autres catégories de véhicules de transport de personnes, qui comprennent notamment les minibus, les cars et les autobus, les progrès et les reculs se compensaient plus ou moins. L'ensemble des utilitaires légers a connu une augmentation de 495 véhicules (+11,9%) à 4651 nouvelles mises en circulation, précise la faîtière des importateurs.



La catégorie des véhicules légers de transport de marchandises, la plus importante en termes de volume, a vu ses ventes se contracter de 3,2% (-996 unités), à un peu moins de 30'000 véhicules. Pour la direction d'auto-suisse, ce repli attendu est à mettre sur le compte de la baisse des prix qui avait dopé les ventes en 2015.



L'année 2015 a été marquée par l'abandon du cours plancher du franc face à l'euro et beaucoup d'entreprises et de particuliers ont anticipé leurs investissements pour profiter de la baisse des prix, a affirmé Andreas Burgener, directeur de l'association, cité dans le communiqué.



Pour l'exercice en cours, auto-suisse table sur un "environnement commercial stable". L'association s'attend à voir les ventes de camionnettes dépasser le seuil des 30'000, mais n'a pas souhaité formuler de pronostics pour le marché des véhicules de transport de personnes et celui des poids lourds destinés au transport de marchandises, hautement volatil et "soumis à des conditions et des exigences particulières". - (awp)