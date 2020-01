Zur Rose a comblé les attentes en 2019

mercredi, 22.01.2020

Les ventes de la société thurgovienne Zur Rose, excluant l'allemand Medpex, ont atteint 1,35 milliard de francs, soit une croissance de 12,4% en un an.

Les recettes en Suisse se sont élevées à 554,4 millions (+5,2%) l'an dernier. (Keystone)

Le grossiste en médicaments et exploitant de pharmacies Zur Rose a publié mercredi son chiffre d'affaires 2019, en ligne avec les attentes. Il confirme une marge Ebitda attendue "dans le bas" de la fourchette de 0-1% pour l'an dernier, ainsi que ses objectifs à moyen terme.

Les ventes de la société thurgovienne, excluant l'allemand Medpex, ont atteint 1,35 milliard de francs, soit une croissance de 12,4% en un an. Cela correspond au consensus établi par les analystes consultés par AWP.

Les recettes en Allemagne se sont élevées à 762,7 millions de francs (+13,6%) et celles en Suisse à 554,4 millions (+5,2%), peu ou prou ce qui était attendu. Dans ce dernier marché, "malgré les baisses de prix de 4% imposées par le régulateur", Zur Rose assure avoir fait mieux que la moyenne du secteur. "La dynamique positive des nouveaux clients dans le secteur des médecins suisses (Services professionnels) s'est maintenue", selon le communiqué.

Depuis le début de l'année, la collaboration avec Medbase, filiale du groupe Migros, dans les pharmacies shop-in-shop et les activités en ligne est effective via les deux coentreprises annoncées. Zur Rose rappelle que les prochains points de vente seront ouverts à la Migros de Crissier et au centre commercial Tivoli à Spreitenbach, près de Zurich.

Le groupe confirme également les perspectives à l'horizon 2022, la direction souhaitant doubler le chiffre d'affaires obtenu en 2018 tout en visant une marge Ebitda de 5 à 6%.

Les résultats détaillés seront publiés le 19 mars. (awp)