Chine: le marché automobile bat un record en novembre

lundi, 12.12.2016

Les ventes d'automobiles neuves en Chine, premier marché mondial, ont progressé de 16,6% en novembre sur un an, établissant un nouveau record.

Sur onze mois, 24,9 millions d'automobiles ont été vendues en Chine, soit plus que sur l'ensemble de l'année 2015. - (Reuters)

Les ventes d'automobiles neuves en Chine, premier marché mondial, ont progressé de 16,6% en novembre sur un an, établissant un nouveau record, selon les données d'une fédération professionnelle publiées lundi.



Les ventes ont atteint 2,94 millions d'unités et ont établi un nouveau record en novembre, tout comme la production de véhicules, a annoncé l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM) dans un communiqué.



Sur onze mois, 24,9 millions d'automobiles ont été vendues en Chine, soit plus que sur l'ensemble de l'année 2015.



La croissance du marché a toutefois légèrement ralenti en novembre, après avoir atteint 18,7% en octobre et 26,1% en septembre.



Le gouvernement chinois, soucieux de soutenir un secteur économique crucial, avait mis en oeuvre en octobre 2015 une forte réduction de taxe sur les achats de petites voitures. Cette aide doit prendre fin dans quelques mois, ce qui semble inciter des acheteurs à passer à l'acte sans attendre.



Des constructeurs étrangers ont enregistré des livraisons record en novembre, notamment General Motors (371.740 véhicules vendus, +7% sur un an) et Ford (124.113 véhicules, +17%). - (awp)