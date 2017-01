Chine: bond de 13,7% des ventes automobiles en 2016

jeudi, 12.01.2017

Les ventes automobiles en Chine ont gonflé de 13,7% en 2016, selon une fédération professionnelle, marquant une très forte accélération par rapport à l'année précédente sur fond de solide rebond du premier marché automobile mondial.

Un total de 28,03 millions de véhicules ont été écoulés dans le pays durant l'année 2016, a annoncé jeudi l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM). - (Reuters)

Le marché continue d'être porté par l'engouement pour les voitures individuelles, dont les ventes se sont envolées de 14,9% l'an dernier, à 24,38 million d'unités.



De larges rabais fiscaux pour l'achat d'automobiles équipées d'un moteur de cylindrée inférieure à 1,6 litre, mis en place en octobre 2015 et censés perdurer jusqu'à fin 2016, ont largement contribué à doper le secteur.



Les ventes automobiles dans leur ensemble ont grimpé en décembre de 9,5% sur un an, à 3,06 millions d'unités. Mais elles avaient bondi de 16,6% en novembre et enregistré en août et septembre des hausses avoisinant les 25% sur un an.



Une envolée qui a redonné le sourire aux constructeurs après plusieurs années de tassement.



Plombé par des restrictions sur les immatriculations, par l'assombrissement économique et par les turbulences boursières, le marché chinois avait connu en 2015 un brutal ralentissement avec des ventes de 24,6 millions de véhicules, en hausse de 4,7% seulement.



Mais le gouvernement chinois, soucieux de soutenir un secteur économique crucial, avait adopté, outre la forte réduction de la taxe sur les achats de petites voitures individuelles, des mesures incitatives pour les véhicules à énergie alternative.



La reprise du marché automobile intervient malgré l'assombrissement de la conjoncture dans la deuxième économie mondiale: la croissance chinoise a de nouveau ralenti en 2016, après avoir connu en 2015 sa pire performance depuis un quart de siècle.



Les marques chinoises ont particulièrement profité de la forte hausse des ventes de voitures passagers l'an dernier, avec une progression de 20,5% et en s'arrogeant une part de marché plus importante (à 43,2%) selon la CAAM.



Elles ont notamment tiré leur épingle du jeu grâce à un vaste éventail de 4x4 urbains, très appréciés dans le pays.



Les constructeurs étrangers n'en continuent pas moins de dominer le marché chinois, via leurs coentreprises avec des partenaires locaux. Le vaste marché du géant asiatique reste à leurs yeux crucial.



Le géant américain General Motors (GM) a vu ses ventes grimper de 7,1% en Chine l'an dernier, à 3,87 millions de véhicules, aidé par le succès de ses 4x4 urbains, selon des chiffres du constructeur.



Son concurrent Ford a quant à lui dévoilé des ventes chinoises en hausse de 14% à 1,27 million d'unités, un niveau record pour l'entreprise.



Le mastodonte japonais de l'automobile Toyota, premier constructeur mondial, a pour sa part fait état de ventes en progression de 8,2% en Chine pour 2016. - (awp)