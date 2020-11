Les grandes entreprises du luxe donnent le vertige en Bourse

jeudi, 26.11.2020

Les valorisations boursières d’Hermès International, LVMH et Kering sont à leur pic boursier. Contrairement à Richemont, qui a cependant regagné du terrain depuis la publication de ses résultats semestriels.

Philippe Rey



La valeur boursière de LVMH s'élève à 250 milliards d'euros.

Rarement, en apparence, la roche Tarpéienne aura-t-elle paru plus proche du Capitole d’une industrie de prestige comme le luxe. Et pourtant malgré les fermetures des magasins et boutiques dues à une crise sanitaire sans précédent et une chute de leurs résultats, mais aussi sans doute grâce à la...